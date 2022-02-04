За сутки коронавирусом в Башкирии заболели 1 678 человек, побив очередной анти-рекорд

Хорошие новости принесли существенно снизившиеся показатели смертности. По данным на 2 и 3 февраля каждые сутки от коронавируса погибали по 18 человек в сутки. По данным на сегодняшний день за минувшие сутки в башкирии скончались в три раза меньше пациентов, а именно 6 человек.