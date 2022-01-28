В центре Уфы стая из десяти собак напала на ребёнка

Неизвестно, чем бы закончилось это видео, если бы в это же время во дворе не находился работник коммунальных служб, в руках у которого была лопата. Мужчина напугал собак, кинул в них продолговатым предметом и животные разбежались, а герой проводил мальчика и убедился, что собаки разбежались кто куда.