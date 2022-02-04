Глава Башкирии сообщил о открытии нового ковид-госпиталь в Туймазах уже в феврале

На своих страницах в социальных сетях глава Башкирии рассказал о том, как Башкирия вот уже почти два года борется с пандемией коронавируса. Одним из главных известий, опубликованных в посте стала информация о том, что уже в текущем месяце в Башкирии откроется еще один инфекционный коронавирусный госпиталь в городе Туймазы. напомнил он и о том, что продолжается строительство ковид-госпиталя в городе Сибай.