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В Башкирии пассажирский автобус по маршруту Уфа-Чишмы столкнулся с иномаркой

3 февраля 17:13
Фото: пресс-служба ГИБДД по Башкирии
В Чишминском районе вечером 3 февраля Nissan Terrano столкнулась с пассажирским ПАЗиком, сообщили в пресс-службе ГИБДД Башкирии.

Столкновение в Чишминском районе Башкирии на 23 километре дороги Уфа-Чишмы было вторым ДТП с пассажирским автобусом за день. Также как и первое ДТП с автобусом Уфа-Набережные Челны, ДТП в пассажирским ПАЗиком обошлось без пострадавших среди пассажиров автобуса.

Однако в ДПТ несущественно пострадал 49-летний житель Уфы, который управлял иномаркой. Ему оказали медпомощь на месте, после чего отпустили домой.

Пассажиры автобуса благополучно продолжили движение на резервном автобусе, который прибыл на место происшествия и забрал их.

#Новости#Ирина Деревянчук#Происшествия
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