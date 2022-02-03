В Башкирии пассажирский автобус по маршруту Уфа-Чишмы столкнулся с иномаркой

Столкновение в Чишминском районе Башкирии на 23 километре дороги Уфа-Чишмы было вторым ДТП с пассажирским автобусом за день. Также как и первое ДТП с автобусом Уфа-Набережные Челны, ДТП в пассажирским ПАЗиком обошлось без пострадавших среди пассажиров автобуса.