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На трассе М5 в Башкирии столкнулись пассажирский автобус «Уфа-Челны» и грузовая фура

3 февраля 12:16
Фото: пресс-слудба ГИБДД по Башкирии
О столкновении пассажирского автобуса из Уфы в Набережные Челны с грузовой фурой MAN рассказали в ГИБДД Башкирии 3 февраля.

Столкновение пассажирского автобуса НефАЗ, который перевозил 17 пассажиров из Уфы в Набережные Челны с грузовой фурой MAN произошло сегодня, 3 февраля. По данным республиканского ГИБДД дорожно-транспортное происшествие произошло на 1248 километре федеральной трассы М-5, располагается этот участок дороги в Дюртюлинском районе Башкирии.

По данным ведомства за рулем грузового автомобиля находился 47-летний житель города Стерлитамак. Ни он, ни 57-летний местный житель, который управлял пассажирским автобусом при столкновении не пострадали. Также не зарегистрировано пострадавших и среди 17 пассажиров автобуса. В ГИБДД дополнительно сообщили о том, что на место столкновения фуры и автобуса оперативно прибыл резервный автобус, на котором пассажиры и отправились в пункт назначения.

Буквально неделю назад, 26 января в Уфе также произошло ДТП с пассажирским автобусом, однако тут без жертв уже не обошлось. В результате ДТП пострадали двое из 18 пассажиров 235 автобуса, а именно две женщины, 17 и 67 лет, также в происшествии пострадала и женщина за рулем иномарки, которая и допустила столкновение.

#Новости#Ирина Деревянчук#Происшествия
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