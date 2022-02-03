На трассе М5 в Башкирии столкнулись пассажирский автобус «Уфа-Челны» и грузовая фура

Буквально неделю назад, 26 января в Уфе также произошло ДТП с пассажирским автобусом, однако тут без жертв уже не обошлось. В результате ДТП пострадали двое из 18 пассажиров 235 автобуса, а именно две женщины, 17 и 67 лет, также в происшествии пострадала и женщина за рулем иномарки, которая и допустила столкновение.