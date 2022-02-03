На трассе М5 в Башкирии столкнулись пассажирский автобус «Уфа-Челны» и грузовая фура

Столкновение пассажирского автобуса НефАЗ, который перевозил 17 пассажиров из Уфы в Набережные Челны с грузовой фурой MAN произошло сегодня, 3 февраля. По данным республиканского ГИБДД дорожно-транспортное происшествие произошло на 1248 километре федеральной трассы М-5, располагается этот участок дороги в Дюртюлинском районе Башкирии.
По данным ведомства за рулем грузового автомобиля находился 47-летний житель города Стерлитамак. Ни он, ни 57-летний местный житель, который управлял пассажирским автобусом при столкновении не пострадали. Также не зарегистрировано пострадавших и среди 17 пассажиров автобуса. В ГИБДД дополнительно сообщили о том, что на место столкновения фуры и автобуса оперативно прибыл резервный автобус, на котором пассажиры и отправились в пункт назначения.
Буквально неделю назад, 26 января в Уфе также произошло ДТП с пассажирским автобусом, однако тут без жертв уже не обошлось. В результате ДТП пострадали двое из 18 пассажиров 235 автобуса, а именно две женщины, 17 и 67 лет, также в происшествии пострадала и женщина за рулем иномарки, которая и допустила столкновение.