В Башкирии нашли еще более заразный подвид штамм коронавируса «Омикрон BA.2»

Попова объяснила, что делает особой акцент на этом подвиде так как он еще более заразен, чем «Омикрон». Не смотря на то, что в пятую волну коронавируса, заболевание стало протекать более легко, рост числа заболевших стал начался взрывными темпами. Так в Башкирии, второго февраля, было зафиксирован абсолютный антирекорд числа заболевших — 1205 человек. Всего за три неделе, число заболевших с 198 человек выросло до рекордных значений.