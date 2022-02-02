Жертва домашнего насилия из Башкирии стала участницей «Давай поженимся»

Женщина также призналась, что у нее есть большой долг по алиментам и скверный характер. По ее словам, ей не нужен очень красивый и обеспеченный мужчина, а просто романтичный, непривередливый к еде подкаблучник, готовый вместе с ней иногда впадать в детство.