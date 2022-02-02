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В центре Уфы в частном секторе на улице Лазовского произошел обвал грунта

2 февраля 13:38
Фото: УГЗ Уфы
Информацию о полутораметровом обвале грунта в частном секторе Уфы по улице Лазовского подтвердили в УГЗ Уфы 2 февраля.

В Управлении гражданской защиты Уфы сегодня, 2 февраля после полудня, а именно в 16:00 поступило сообщение о том, что по адресу Лазовского, 20 в Уфе обвалился грунт.

На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники Управления гражданской защиты города Уфы, которые убедились в том, что в действительности между двумя частными домами по указанному адресу появился полутораметровый провал. Известна и предположительная причина – вероятно грунт под домами размыло стоками из шамбо.

В данный момент спасатели УГЗ уже огородили опасный участок улицы специальными сигнальными лентами. Также в пресс-службе УГЗ сообщили и о том, что в данный момент решается представителям какой службы предстоит ликвидировать образовавшийся в улице разлом.

Известно и о том, что местным жителям ничего не угрожает, а на месте разлома работают специалисты МЧС.

#Новости#Ирина Деревянчук#Город
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