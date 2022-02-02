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В Башкирии 2 февраля 2022 года зарегистрируют свой брак 100 пар

2 февраля 04:07
Фото: 1MI
Молодые пары уверены, что "зеркальная дата" может стать причиной крепкого и долгого союза. Известно, что заявления на этот день подавали 322 пары.

Как сообщили в Госкомитете по делам юстиции в Башкирии, в республике свадьбу сыграют 100 пар, 43 из которых пройдут в Уфе.

Молодожены часто выбирают "зеркальные" даты так как уверены, что красивые цифры могут стать залогом счастливого брака и успешной жизни. Известно, что зачастую в такие дни количества желающих зарегистрировать союз увеличиваются, даже если дата выпадает на будний день.

Ранее ведомство также сообщало, что заявления на регистрацию брака на 2.02.2022 подали 322 пары в республике. А вот министр ЖКХ Республики обращать внимание на такие приметы не стал и в прошлом году отдал свою дочь замуж в день начала "отопительного сезона", что по его мнению являлось отличным поводом зарегистрировать союз.

#Новости#Анастасия Денисенко#Общество
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