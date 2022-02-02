В Башкирии 2 февраля 2022 года зарегистрируют свой брак 100 пар

Ранее ведомство также сообщало, что заявления на регистрацию брака на 2.02.2022 подали 322 пары в республике. А вот министр ЖКХ Республики обращать внимание на такие приметы не стал и в прошлом году отдал свою дочь замуж в день начала "отопительного сезона", что по его мнению являлось отличным поводом зарегистрировать союз.