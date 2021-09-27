Министр ЖКХ Башкирии в честь начала отопительного сезона выдал дочь замуж

Министр ЖКХ Башкирии в честь начала отопительного сезона выдал дочь замуж
Министр ЖКХ Башкирии в честь начала отопительного сезона выдал дочь замуж
Сегодня, 14:24ОбществоЭлина СайфрановаФото: facebook.com
Свадьба проходила, судя по интерьеру во Дворце культуры.

Исполняющий обязанности министра ЖКХ Башкирии Алан Марзаев у себя в социальных сетях сообщил, что «в честь открытия отопительного сезона» выдал дочь замуж. Предполагаем, что свадьба проходила в уфимском Дворце культуры.

Марзаев также прикрепил видеозаписи и фографии с торжества. Так, на первом видео министр танцует с дочерью под лирическую музыку, а на втором танцоры исполняют традиционный осетинский танец. Отметим, что Алан Марзаев родом из республики Северная Осетия-Алания.

На свадьбе также присутствовали и сыновья министра.

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