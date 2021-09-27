Министр ЖКХ Башкирии в честь начала отопительного сезона выдал дочь замуж

Марзаев также прикрепил видеозаписи и фографии с торжества. Так, на первом видео министр танцует с дочерью под лирическую музыку, а на втором танцоры исполняют традиционный осетинский танец. Отметим, что Алан Марзаев родом из республики Северная Осетия-Алания.