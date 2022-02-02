Полиция в Ижевске задержала двоих подозреваемых в вооруженном нападении на банк в Уфе

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сегодня 2 февраля сообщила о том, что в Ижевске при участии сотрудников Росгвардии были задержаны двое мужчин, которых правоохранители подозревают в вооруженном нападении на отделение Росбанка в центре Уфы, которое произошло месяц назад 26 декабря 2021 года. Тогда похитители ворвались в учреждение и угрожая оружием похитили из банка около 4 миллионов рублей. Один из телеграм-каналов сообщал, что перед тем как похитить из банка деньки мужчины несколько раз заходили в банк, отделение которого находится в самом центре Уфы на улице Цюрупы.