Муфтий Башкирии попросил жителей не посещать мечети из-за COVID-19

Ранее мы писали о том, как власти готовятся к пятой волне эпидемии коронавируса. Совсем недавно чиновники ужесточили антиковидные меры и ввели новые ограничения, а жителям республики порекомендовали на время полностью уйти на удаленку. В Башкирии также продолжают призывать население делать прививку от ковида, ведь пройдя вакцинацию, можно будет избежать осложненной формы болезни.