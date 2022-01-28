Пятая волна коронавируса: спасёт ли вакцинация башкортостанцев?

До Башкирии добралась пятая волна коронавируса: в республике каждый день регистрируют новые случаи «омикрона», число инфицированных неуклонно растет. Власти предпринимают меры по стабилизации ситуации с пандемией, ужесточаются противоковидные меры, вводятся новые ограничения.

Справится ли Башкортостан с новой волной ковида и что нужно делать, чтобы избежать массового заражения коронавирусом — выясняем вместе с медиками и экспертами. Статистика заболеваемости коронавирусом в Башкортостане в 2022 году Только за последнюю неделю суточное число заразившихся ковидом в Башкирии выросло вдвое: еще неделю назад выявляли 200 человек заболевших в день, а на сегодня этот показатель перевалил за 400 зараженных за сутки. Кроме того, в регионе официально подтверждено 23 случая нового штамма «омикрон». И хотя многие медики отмечают легкое течение нового штамма «омикрон», его опасность — в высокой заразности. То есть в условиях быстрого распространения штамма медики попросту не смогут справиться с ситуацией и предоставить необходимую медпомощь всем нуждающимся. Уфимский врач-блогер Глеб Глебов: «Как мы наблюдаем ситуацию по „омикрону“, где он начался ранее, в том числе и в Москве сейчас, то что заболевание это действительно более заразное. Но заболевание этим штаммом протекает быстрее и гораздо легче. Это может быть связано с тем, что у многих людей уже приобретен иммунитет за счет вакцинации либо за счет того, что многие переболели коронавирусом до этого». Статистика заболеваемости коронавирусом в Башкортостане Фото: coronavirus-tracking.ru На сегодняшний день ситуация с ковидом в Башкортостане непростая: с болезнью борются свыше 4,5 тысячи жителей республики, из них в тяжелом состоянии находятся 43 пациента, а свыше 170 госпитализированы. Кроме того, на фоне распространения «омикрона» выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой 36 классов в 24 школах республики закрыты и переведены на дистанционное обучение. Наибольший рост заболеваемости среди школьников отмечается в Уфе, но в зоне риска по коронавирусу еще шесть муниципалитетов: Илишевский, Салаватский, Аскинский, Стерлибашевский, Караидельский районы и город Агидель. Готова ли Башкирия к штамму «омикрон»? Новый штамм распространяется гораздо быстрее, чем предыдущие, но течение болезни при «омикроне» не такое тяжелое. По словам завкафедрой эпидемиологии Башкирского государственного медицинского университета доктора медицинских наук Азата Мухаметзянова, тяжелое течение болезни наблюдается только у непривитых и лиц, чье состояние отягощено сопутствующими заболеваниями (онкология, сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет и др.). Но хотя при «омикроне» число госпитализаций существенно ниже, здравоохранение будет испытывать серьезную нагрузку, поскольку возрастает число обращений в поликлиники. Поэтому власти Башкортостана приняли решение в первую очередь укрепить амбулаторное звено; в помощь региональным поликлиникам направлено несколько тысяч студентов и ординаторов Башкирского государственного медуниверситета, объявлен набор волонтеров для помощи учреждениям здравоохранения. Кроме того, в медучреждениях республики приостановлена диспансеризация, а количество ковидных коек увеличено с 1600 до 2200. Готова ли Башкирия к штамму «омикрон»? Фото: pixabay.com Уфимский врач-блогер Глеб Глебов считает, что принятых мер недостаточно и нужно принимать более жесткие антиковидные ограничения: «Башкирия, по моему мнению, не готова к очередному витку пандемии. Мои предложения остаются прежними: не нужно ждать, когда очередная волна пандемии развернется, нужно уже сейчас переводить школы и университеты на удаленку, закрыть авиасообщение с другими странами. Нужно перестать раздавать фуфломицин по типу арбидола. Людям необходимо вовремя сдавать анализы, такие как общий анализ крови, С-реактивный белок, а не ПЦР-тест, который в 50% случаев дает ложноположительный результат. Необходимо открыть стационарные пункты, чтобы в поликлиники зараженные не приходили, а сдавали анализы отдельно. Плюс еще надо, чтобы отменили ношение тканевых масок, которые не защищают. И самое главное, чтобы вопросами пандемии занимались не политики, а люди, которые хотя бы среднее медицинское образование имеют. Необходимо, чтобы обязательно к принятию решений по вопросам пандемии привлекали врачей. Этого по сей день не происходит, поэтому 5 волна коронавируса по Башкирии ударит достаточно сильно». По оценкам медиков, непривитые действительно тяжелее переносят заболевание, а прошедшие полную вакцинацию болеют в легкой либо бессимптомной форме. Однако Глеб Глебов считает, что в пик пандемии не стоит наращивать темпы вакцинации, поскольку это может только усугубить ситуацию с коронавирусом в Башкортостане. Между тем в республике продолжают призывать население активно прививаться: в Уфе открываются новые мобильные пункты вакцинации, а на днях в Башкирию поступила первая партия доз вакцины от ковида для подростков «Спутник М».

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter