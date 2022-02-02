Депутаты парламента Башкирии передали свои служебные автомобили медикам

Как сообщил председатель парламента Константин Толкачев, такое решение принимается не в первый раз. Он отметил, что на данный момент машины переданы Минздраву Башкирии и будут использованы для выездов врачей и волонтерских мероприятий.
Автомобили переданы на один месяц, в случае необходимости этот срок будет продлен.
Парламентарии также оказывают другие виды помощи медработникам и населению: развозят продукты и средства индивидуальной защиты нуждающимся, закупают медоборудование и транспорт для больниц, сдают кровь. Известно, что оказывается и другая помощь медикам и населению: развоз продуктов и индивидуальных средств защиты нуждающимся, идет закуп медоборудования и транспорта для больниц. Как отметил Толкачев, "Каждый оказывает помощь в меру своих возможностей".
Стоит отметить, что 31 января мэрия Уфы специально для медицинских служб выделила 45 автомобилей, а 31 января было добавлено еще столько же. Об этом сообщал сити-менеджер Сергей Греков в своих социальных сетях.
Ранее сообщалось об аварии с участием медицинской машины, которая принадлежит Иглинской ЦРБ. Известно, что за рулем авто находилась 34-летняя женщина, которой в результате ДТП зажало ногу. Пострадали также еще двое взрослых и трое несовершеннолетних. И это далеко не первая подобная авария с участием медицинской машины. В сентябре 2021 года водитель «скорой» устроил ДТП после 24-часого рабочего дня. Тогда стало известно, что водитель медицинского автомобиля наехал на металлическую трубу, в результате чего автомобиль опрокинулся. В результате ДТП 50-летний водитель и 41-летняя фельдшер, получили травмы различной степени тяжести.