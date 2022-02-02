Депутаты парламента Башкирии передали свои служебные автомобили медикам

Ранее сообщалось об аварии с участием медицинской машины, которая принадлежит Иглинской ЦРБ. Известно, что за рулем авто находилась 34-летняя женщина, которой в результате ДТП зажало ногу. Пострадали также еще двое взрослых и трое несовершеннолетних. И это далеко не первая подобная авария с участием медицинской машины. В сентябре 2021 года водитель «скорой» устроил ДТП после 24-часого рабочего дня. Тогда стало известно, что водитель медицинского автомобиля наехал на металлическую трубу, в результате чего автомобиль опрокинулся. В результате ДТП 50-летний водитель и 41-летняя фельдшер, получили травмы различной степени тяжести.