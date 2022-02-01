В РЖД Башкирии рассказали о планах запуска поезда «Уфа-Казань»

Вслед за стартом Восточного и Западного экспрессов, вполне вероятно появление и еще одного железнодорожного маршрута, который соединит Уфу и Казань. Раньше существовавшее железнодорожное сообщение между Уфой и Казанью занимало 21 час в пути, но было закрыто из-за его невостребованности. Однако сейчас время в пути между городами планируется сократить до 15, а то и до 12 часов.