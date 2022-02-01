В мэрии рассказали как будут реконструировать старый арочный мост через реку Белую

В 2021 году по проекту получено положительное заключение. В рамках капитального ремонта предусматривается полная замена пролетных строений, крайних опор, устоев и частичный демонтаж элементов существующих промежуточных опор. Будут демонтированы и смонтированы новые опорные части и частично выполнен ремонт опор. Будет демонтирована и построена арка, которая является несущей конструкцией моста.Евгений Кулешов