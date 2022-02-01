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В мэрии рассказали как будут реконструировать старый арочный мост через реку Белую

1 февраля 05:54
Фото: vk.com Марат Васимов
1 февраля на оперативке в мэрии Уфы рассказали о том, какие работы предстоит выполнить на мосту 1956 года постройки.

Евгений Кулешов, заместитель начальника Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Администрации Уфы озвучил доклад о начале реконструкции арочного моста через Белую. По словам Кулешова уже разработана проектная документация, также определен и генеральный подрядчик. Планируемая дата заключения муниципального контракта – начало февраля. Сами работы планируется начать 1 марта.

В 2021 году по проекту получено положительное заключение. В рамках капитального ремонта предусматривается полная замена пролетных строений, крайних опор, устоев и частичный демонтаж элементов существующих промежуточных опор. Будут демонтированы и смонтированы новые опорные части и частично выполнен ремонт опор. Будет демонтирована и построена арка, которая является несущей конструкцией моста.Евгений Кулешов

#Новости#Ирина Деревянчук#Город
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