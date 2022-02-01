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Росприроднадзор вновь обратился в прокуратуру для проверки «Газпром Нефтехим Салават»

1 февраля 11:27
Фото: 1MI
О причинах отказа, а также о том, что Росприроднадзор уже повторно обратился в прокуратуру, рассказали 1 февраля в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

Последним известием о ситуации с состоянием воздуха в южном промузле Башкирии стало сообщение в СМИ о том, что прокуратура Башкирии отказала Росприроднадзору в проведении внеплановой проверки предприятия «Газпром нефтехим Салават». Mkset обратился за комментариями в пресс-службу прокуратуры Башкирии.

В ведомстве сообщили, что вчера прокуратура Башкирии действительно отказала в согласовании проверки на предприятии на основании требований Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» № 248.

Сегодня Росприроднадзор повторно обратился в прокуратуру за согласованием, решение будет принято завтра, в установленный законом суточный срок.пресс-служба прокуратуры Башкирии

Как уже сообщал Mkset, 26 января глава федерального Росприроднадзора Светлана Радионова выражала обеспокоенность состоянием воздуха в башкирском Салавате. Руководитель ведомства в своих социальных сетях сообщала, что пробы воздуха находятся за пределами всех нормативов и назвала предприятия к которым у ведомства больше всего вопросов. В их числе оказались «Газпром нефтехим Салават» и «Промводоканал». Тогда же Радионова сообщила, что на предприятиях пройдут внеплановые проверки, с результатами которых она намеревалась ознакомить лично главу Башкирии Радия Хабирова.

Незадолго до этого, 12 января 2022 года ведомство опубликовало и информацию о том, что в деятельности ООО «Газпром нефтехим Салават» выявлены нарушения природоохранного законодательства.

Сообщалось о том, что в конце 2021 года Южно-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора завершило проверку ООО «Газпром нефтехим Салават» и выяснило, что выбросы по диоксиду азота превышают нормативы. Также было зафиксировано, что с 20 ноября прошлого года по январь нынешнего выбросы загрязняющих веществ комплекса каталитического крекинга осуществлялись в отсутствие соответствующего разрешения.

Также в Росприроднадзоре усмотрели в деятельности предприятия и другие нарушения, среди которых не рассчитанная плата за выброс загрязняющих веществ по установкам, производящим водород сверх лимита. Усмотрели специалисты и признаки административного правонарушения в том, что информация в декларации по плате за негативное воздействие на окружающую среду была искажена.

Кроме этого Росприроднадзор публиковал информацию о том, что предприятие вводило в эксплуатацию новые объекты капстроительства без соответствующего заключения органа экологического надзора. Среди претензий ведомства к предприятию было и то, что в период объявленных режимов неблагоприятных метеорологических условий не исполнялись положенные в подобных условиях мероприятия.

«Газпром нефтехим Салават» после проверки получил предписание об устранении выявленных нарушений.

Однако несмотря на перечисленные обоснованные претензии Росприроднадзора к «Газпром нефтехим Салават» никакой критики от властей в адрес предприятия не поступает, также как и не освещается ситуация с туманом или же смогом, который поочередно накрывает то Стерлитамак, то Салават, в зависимости от направления ветра. Примечательно, что в вышеуказанных городах усугубилась настолько, что на улицах обоих городов люди ходят в противогазах, по причине того, что без них попросту задыхаются. Также в городском сообществе «Стерлитамак, дыши» был объявлен конкурс на лучшее фото в противогазе, за которое победителю вручат собственно противогаз последней модели.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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