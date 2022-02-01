Росприроднадзор вновь обратился в прокуратуру для проверки «Газпром Нефтехим Салават»

Однако несмотря на перечисленные обоснованные претензии Росприроднадзора к «Газпром нефтехим Салават» никакой критики от властей в адрес предприятия не поступает, также как и не освещается ситуация с туманом или же смогом, который поочередно накрывает то Стерлитамак, то Салават, в зависимости от направления ветра. Примечательно, что в вышеуказанных городах усугубилась настолько, что на улицах обоих городов люди ходят в противогазах, по причине того, что без них попросту задыхаются. Также в городском сообществе «Стерлитамак, дыши» был объявлен конкурс на лучшее фото в противогазе, за которое победителю вручат собственно противогаз последней модели.