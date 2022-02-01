Мэрия Уфы показала схему движения на время закрытия улицы Пугачева

Известны и предполагаемые сроки начала работ, в мэрии сообщают о том, что реализация проекта начнется уже в мае или же июне текущего года. Предполагается, что весь комплекс работ можно будет завершить в следующем 2023 году, хотя проект рассчитан на два года.