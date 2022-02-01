Динамика души: в Уфе открылась выставка Евгении Васильевой «Бурзянская пчела»

Сегодня, 1 февраля, в Национальном музее РБ открылась выставка «Бурзянская пчела» художницы Евгении Васильевой, которая работает под творческим псевдонимом EVA. Она является почетным членом Российской академии художеств, членом Творческого Союза художников России, кавалером ордена Почёта России. Ее произведения находятся в частных и музейных коллекциях России, Франции, Италии и Швейцарии.
В экспозиции, открывшейся в Уфе, собраны не только свежие работы Евгении Васильевой, но и творчество последних лет, органично легшее в общую концепцию. По словам художницы, она достаточно давно начала изучать тему башкирского пчеловодства, бурзянских пчел и производства знаменитого башкирского меда. Именно любовь к этому уникальному меду, желание разгадать гармонию вкуса повлияли на ее интерес к данной теме.
Как подчеркивают искусствоведы в аннотации к выставке, разножанровые работы проекта — живопись, графика, фотография, скульптура, видеоарт — стремятся перенести человека в иную реальность, где «возможно достижение блага и познание истины».
— Энергетика размашистых пастозных мазков — линий, размытость смыслов, буйство цвета, созвучное то импрессионизму цветущего луга, то драматическим сценам постмодерна — делает беспредметную живопись очень «говорящей». В бронзовых скульптурах та же энергичная динамика души, но в гротескном ключе завязанная на «жестикуляции» различных природных фактур и геометрических фигур. <…> Иногда, кажется, Евгения Васильева знает о бурзянской пчеле абсолютно все, и так же, как жители Башкортостана, восторгается ее редкой красотой, ее достоинствами.
Сама художница на торжественной церемонии открытия выставки отметила, что знаменитая бурзянская пчела — символ трудолюбия, которое помогает жить, выживать в сложных условиях, находить себя и познавать этот мир.
— Я восхищаюсь бурзянской пчелой и посвятила ей свои работы и живописные краски — мне хотелось, чтобы люди поняли, насколько важны даже самые маленькие насекомые, самые небольшие сущности, которые влияют на нашу жизнь. Уже принято решение провести Международный конгресс «Апимондия» в Уфе — считаю, это большой праздник для нашей страны. Мы сможем отдать дань природе Башкортостана, ее научным исследованиям в области пчеловодства, сельскому хозяйству и тем возможностям, которые предоставляет республика для туризма. Если я смогла внести хоть немного радости в сегодняшнее непростое время — я очень счастлива и благодарна всем присутствующим.
Также отметим, что Евгения Васильева и генеральный директор Национального музея РБ Альбина Ярмуллина подписали соглашение о передаче 10 картин в фонд Национального музея РБ.
— Хочется поблагодарить Евгению Николаевну за то, что она так вдохновилась, прониклась историей Башкирии и, в частности, — символом сегодняшней выставки. Конечно, нам очень хочется, чтобы все, что есть у нас в республике, и все, что в ней происходит, видели другие художники, деятели искусства, — и не только в России, но и во всем мире, — подчеркнула председатель попечительского совета БФ «Территория счастья», супруга Главы РБ Каринэ Хабирова.
Министр культуры РБ Амина Шафикова напомнила, что Башкортостан испокон веков вдохновлял творцов красотой своего края, и нынешняя выставка — еще один пример такого вдохновения:
— Сохранение бурзянской бортевой пчелы является приоритетным направлением национального проекта «Экология» и включено в повестку 47-го Международного конгресса пчеловодов, который состоится в этом году в нашей республике. Эта выставка имеет для меня особое значение — она напоминает мне о детстве, а еще это большой вклад в развитие бренда нашей республики, — поделилась впечатлениями
На торжественном открытии выставки также присутствовал Верховный муфтий России Талгат Таджуддин:
— Бурзянская пчела отличается от всех остальных, а бурзянский мед ценится во всем мире. Даже в Коране есть сура, посвященная пчеле. Пчела — огромный пример организованности. За сорок пять дней она оставляет большое наследие и память. И даже ложка меда дает человеку огромную энергию. Произведения Евгении Васильевой помогают нам познать этот мир, быть благодарными Богу и всему, что есть в этом мире.
Также отметим, что для почетных гостей выставки была организована дегустация знаменитого башкирского меда. Кроме того, Зухра Ишемгулова из Башкирского научно-исследовательского центра по пчеловодству и апитерапии вручила Евгении Васильевой символический подарок — маску пчеловода и дымарь, основные атрибуты пчеловода.
Добавим, что проект «Бурзянская пчела» реализуется при поддержке Министерства культуры РБ, Факультета искусств МГУ имени М. В. Ломоносова, Научно-исследовательского музея Академии художеств в Санкт-Петербурге.
Выставка открыта в национальном музее РБ для всех желающих до 27 апреля.