Врачи поселков под Уфой попросили родителей школьников развозить их по вызовам

- Вот уже почти два года мы все живём в условиях распространения COVID-2019. За это время мы многому научились, ко многому приспособились! Главным было, есть и остаётся - сохранить здоровье свое и окружающих. Несмотря на все трудности, люди всегда стараются помочь друг другу, объединиться для решения сложных вопросов! И, к счастью, есть люди, кто готов быть волонтёрами - безвозмездно помогать другим! Вот и сейчас нужна помощь нашим медицинским работникам, - сообщается в письме.