Каждый девятый ФАП в Башкирии закрылся из-за нехватки фельдшеров

Каждый девятый ФАП в Башкирии закрылся из-за нехватки фельдшеров
Каждый девятый ФАП в Башкирии закрылся из-за нехватки фельдшеров
Вчера, 16:49ОбществоАнастасия ДенисенкоФото: 1MI
19 ФАПов, которые открылись буквально недавно, сейчас закрыты из-за нехватки кадров. В связи с этим глава республики поручил в ближайший месяц полностью укомплектовать персонал.

В Башкирии закрылись 19 из 151 фельдшерско-акушерских пунктов. Об этом сообщило контрольное управление Башкирии на совещании правительства в формате «Здравчас».

Глава республики Радий Хабиров сообщил, что с 2019 по 2020 год в регионе были простроены ФАПы в деревнях и селах, но на данный момент некоторые пункты прекратили свою работу из-за нехватки сотрудников. Он также отметил, что через месяц власти проверят пункты на наличие кадров и посмотрят графики приема местных жителей. За это время, по словам главы региона, ФАПы должны быть полностью укомплектованы сотрудниками.

Ранее мы писали о том, почему в районах Башкирии усугубляются проблемы здравоохранения. Некоторые медики утверждают, что их фактически вынуждают нарушать стандарты оказания медпомощи. Порой реанимационные мероприятия невозможно выполнить в две руки. Также в некоторых медучреждениях не хватает лекарств и медикаментов, а врачи бегут, поскольку не могут выдержать таких условий.

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