Главврач Демской больницы в Уфе Шамигулов прокомментировал сообщение о развозе врачей

Известно и то, что водители на служебном автомобиле и сейчас участвуют в транспортировке биоматериала и выполняют другие задачи, также принимают участие в этой работе и служебные машины заместителей главврача больницы. Однако на сегодняшний день администрация выделила району 7 автомобилей для осуществления выездов на вызова, чего на данный момент хватает району.