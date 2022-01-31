Экс-глава минздрава Башкирии Фаниль Шамигулов решил лично развозить врачей по вызовам

Об этом он сообщил изданию UFA1.RU утром 31 января. Объяснил свое решение Шамигулов тем, что Демский район достаточно большой и врачам бывает неудобно добираться до пациентов, тем более, что сейчас количество вызовов врачей на дом резко возросло.