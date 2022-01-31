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Экс-глава минздрава Башкирии Фаниль Шамигулов решил лично развозить врачей по вызовам

31 января 06:34
Фото: ufacity.info
31 января о решении экс-чиновника, а ныне главного врача Демской больницы помочь коллегам в нелегкое время сообщило издание UFA1.RU.

Бывший министр здравоохранения Башкирии, а ныне руководитель Демской больницы в Уфе Фаниль Шамигулов принял решение из-за возросшей нагрузки на медиков, которые ездят по вызовам, развозить их по вызовам на личном автомобиле.

Об этом он сообщил изданию UFA1.RU утром 31 января. Объяснил свое решение Шамигулов тем, что Демский район достаточно большой и врачам бывает неудобно добираться до пациентов, тем более, что сейчас количество вызовов врачей на дом резко возросло.

Известно, что возить коллег главный врач Демской больницы будет на личном внедорожнике Toyota RAV4, так что на вызовы медики будут приезжать не только быстрее обычного, но еще и с комфортом.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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