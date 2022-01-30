В Башкирии женщина ударила супруга ножом, возбуждено уголовное дело

Ночью 28 января 55-летняя жительница Кумертау ударила ножом своего 34-летнего супруга. По ее словам, в ходе распития спиртных напитков мужчина начал ее ревновать, в том числе и потому, что женщина собралась на заработки в Москву. Разгоревшаяся ссора переросла в потасовку, женщина ударила супруг в область груди ножом. Осознав произошедшее, она вызвала скорую помощь. Мужчина был доставлен в городскую больницу.