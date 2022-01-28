«Не посчитала нужным». В Уфе учительница скрыла свой положительный тест на COVID-19

Безусловно в нынешних реалиях ничего постыдного в заболевании коронавирусом нет. Даже наоборот, если следовать логике, человек, узнав что он болен, первым делом должен сообщить своей семье и коллективу о том, что он болен. Не для того, чтобы напугать свой круг общения, а для того, чтобы те, кто чувствует какое-то недомогание понимали, что они тоже могут болеть ковидом и принимали соответствующие меры. Но оказывается так думают не все.