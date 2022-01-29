mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Поликлиники Уфы переходят на усиленный режим из-за высокой заболеваемости

29 января 10:41
По решению главы республики, поликлиники будут работать до 22:00.

В Уфе поликлиники переходят на усиленный режим работы. Теперь медучреждения с понедельника будут принимать пациентов до десяти часов вечера.

Такое решение было принято на коронавирусном штабе главы республики Радия Хабирова.

Ранее MKset писал об огромной очереди в поликлинику, в которой люди буквально часами стояли на улице. Очевидцы сообщали, что многие из очереди бегали греться в магазины рядом и в ближайший торговый центр. Незадолго до этого минздрав Башкирии объяснил завивающиеся очереди в поликлиниках Уфы ростом больных COVID-19.

#Новости#Анастасия Денисенко#Коронавирус COVID-19
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48