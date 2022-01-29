Поликлиники Уфы переходят на усиленный режим из-за высокой заболеваемости

В Уфе поликлиники переходят на усиленный режим работы. Теперь медучреждения с понедельника будут принимать пациентов до десяти часов вечера.
Такое решение было принято на коронавирусном штабе главы республики Радия Хабирова.
Ранее MKset писал об огромной очереди в поликлинику, в которой люди буквально часами стояли на улице. Очевидцы сообщали, что многие из очереди бегали греться в магазины рядом и в ближайший торговый центр. Незадолго до этого минздрав Башкирии объяснил завивающиеся очереди в поликлиниках Уфы ростом больных COVID-19.