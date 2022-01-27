mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Башкирии женщина выпала из автомобиля под управлением 70-летнего мужчины и погибла

27 января 06:19
Фото: ГИБДД по Башкирии
27 января в Белорецком районе произошло достаточно странное ДТП о котором рассказали в пресс-службе ГИБДД Башкирии.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Башкирии сегодня, 27 января в Белорецком районе произошло весьма нетривиальное ДТП с погибшей. На 208 километре дороги Уфа-Инзер-Белорецк из автомобиля Chevrolet Niva под управлением 70-летнего жителя Белорецкого района на ходу выпала 32-летняя пассажирка. Женщина скончалась на месте от полученных при падении травм еще до приезда скорой помощи.

В ГИБДД уточняется, что 70-летний водитель допустил падение женщины, однако каким образом он это осуществил не уточняется. Вероятно, что ответ на этот вопрос получат правоохранители, которые проводят проверку ДТП, в ходе которой и установят и причины и обстоятельства трагедии.

#Новости#Ирина Деревянчук#Происшествия
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48