В Башкирии женщина выпала из автомобиля под управлением 70-летнего мужчины и погибла

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Башкирии сегодня, 27 января в Белорецком районе произошло весьма нетривиальное ДТП с погибшей. На 208 километре дороги Уфа-Инзер-Белорецк из автомобиля Chevrolet Niva под управлением 70-летнего жителя Белорецкого района на ходу выпала 32-летняя пассажирка. Женщина скончалась на месте от полученных при падении травм еще до приезда скорой помощи.
В ГИБДД уточняется, что 70-летний водитель допустил падение женщины, однако каким образом он это осуществил не уточняется. Вероятно, что ответ на этот вопрос получат правоохранители, которые проводят проверку ДТП, в ходе которой и установят и причины и обстоятельства трагедии.