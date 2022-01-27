В Башкирии женщина выпала из автомобиля под управлением 70-летнего мужчины и погибла

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Башкирии сегодня, 27 января в Белорецком районе произошло весьма нетривиальное ДТП с погибшей. На 208 километре дороги Уфа-Инзер-Белорецк из автомобиля Chevrolet Niva под управлением 70-летнего жителя Белорецкого района на ходу выпала 32-летняя пассажирка. Женщина скончалась на месте от полученных при падении травм еще до приезда скорой помощи.