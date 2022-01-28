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После гибели двух сотрудниц при пожаре на УМПО в Уфе возбуждено уголовное дело

28 января 07:13
Фото: 1MI
На данный момент следователями была организована судебная экспертиза и проверка со стороны Государственной инспекции. Выясняются причины пожара на УМПО, в результате которого погибли две сотрудницы.

В Уфе следственный отдел по Калининскому району возбудил уголовное дело за нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 143 УК РФ). Известно, что в результате пожара на УМПО погибли две сотрудницы, которые скончались после госпитализации. Ранее сообщалось, что одна из них получила 90% ожогов тела.

Следствие установило, что 17 января этого года во время промывки авиационных деталей произошло воспламенение парогазовоздушной смеси, в результате чего две сотрудницы 30 и 46 лет получили ожоги тела от 80 до 90%. Их госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Известно, что женщина 46-ти лет скончалась спустя пять дней, а ее коллега через шесть.

На данный момент следователи назначили комплекс судебных экспертиз, допрашиваются руководители предприятия и его работники, создана проверка в Государственной инспекции труда по Башкирии, устанавливаются причины произошедшего. Идет расследование, в результате которого можно будет дать правовую оценку.

#Новости#Анастасия Денисенко#Общество
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