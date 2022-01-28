После гибели двух сотрудниц при пожаре на УМПО в Уфе возбуждено уголовное дело

Следствие установило, что 17 января этого года во время промывки авиационных деталей произошло воспламенение парогазовоздушной смеси, в результате чего две сотрудницы 30 и 46 лет получили ожоги тела от 80 до 90%. Их госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Известно, что женщина 46-ти лет скончалась спустя пять дней, а ее коллега через шесть.