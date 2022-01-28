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Минздрав РФ ввел единые правила посещения священниками стационаров больниц

28 января 17:18
Фото: Медиахолдинг1Mi
Российский Минздрав официально объявил о введении единых правил, по которым священнослужители будут посещать стационары медицинских учреждений.

Корреспонденты «Народных Новостей» пишут, что подобный документ приняли в нашей стране впервые. Специалисты Минздрава РФ прописали единый порядок посещения священниками пациентов больниц в случаях изъявления ими такого желания. Аналогичные рекомендации теперь будут принимать и на уровнях субъектов.

Напомним, ранее стало известно о том, что в связи с пандемией коронавирусной инфекции были сформированы группы священнослужителей, посещающих заболевших соотечественников в так называемых «красных зонах».

Кроме того, священники приходят на дом к пациентам для совершения таинств. В Подмосковье с момента начала пандемии численность таких выездов превысила пять тысяч.

#Новости#Марина Колодкина#Общество
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