Минздрав РФ ввел единые правила посещения священниками стационаров больниц

Корреспонденты «Народных Новостей» пишут, что подобный документ приняли в нашей стране впервые. Специалисты Минздрава РФ прописали единый порядок посещения священниками пациентов больниц в случаях изъявления ими такого желания. Аналогичные рекомендации теперь будут принимать и на уровнях субъектов.
Напомним, ранее стало известно о том, что в связи с пандемией коронавирусной инфекции были сформированы группы священнослужителей, посещающих заболевших соотечественников в так называемых «красных зонах».
Кроме того, священники приходят на дом к пациентам для совершения таинств. В Подмосковье с момента начала пандемии численность таких выездов превысила пять тысяч.