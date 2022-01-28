Эксперт дал оценку подписание закона об индексации пенсий на 8,6%

По словам эксперта, в минувшем году отмечался высокий уровень инфляции, и это, в свою очередь, послужило весомой причиной для индексирования пенсионных выплат в большей степени, нежели на установленные первоначально 5,9%. Об этом пишет RT.
Сафонов пояснил, что вопрос стоит не только с позиции роста доходов и увеличения покупательной способности пенсионеров, которые наиболее подвержены пагубному влиянию инфляции, так как большинство их не может работать. Он подчеркнул, что дополнительные доходы пожилых граждан — это, помимо всего прочего, еще и деньги, которые будут способствовать экономическому росту в нынешнем году.