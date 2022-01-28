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Эксперт дал оценку подписание закона об индексации пенсий на 8,6%

28 января 18:55
Фото: pxhere.com
Профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов высказался по вопросу подписания российским президентом закона об индексации пенсий на 8,6%.

По словам эксперта, в минувшем году отмечался высокий уровень инфляции, и это, в свою очередь, послужило весомой причиной для индексирования пенсионных выплат в большей степени, нежели на установленные первоначально 5,9%. Об этом пишет RT.

Сафонов пояснил, что вопрос стоит не только с позиции роста доходов и увеличения покупательной способности пенсионеров, которые наиболее подвержены пагубному влиянию инфляции, так как большинство их не может работать. Он подчеркнул, что дополнительные доходы пожилых граждан — это, помимо всего прочего, еще и деньги, которые будут способствовать экономическому росту в нынешнем году.

#Новости#Марина Колодкина#Экономика
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