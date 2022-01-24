В Татарстане парень зарезал жену с сестрой и изнасиловал массажистку из Башкортостана

Как сообщает «КП-Казань», трагедия произошла в селе Мелекеево Тукайского района Татарстана. Там 25-летний молодой человек зарезал ножом свою спящую жену, а её сестру – заколол ножницами. Тела обеих девушек были покрыты колото-резаными ранами. После этого, прихватив с собой охотничьи ружья из отцовского сейфа, убийца пустился в бега.
По сообщению «КП-Казань» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах, мужчина в попытке скрыться направился в Набережные Челны, где встретил знакомую – 46-летнюю массажистку родом из Башкортостана. В беседе со следователями женщина рассказала, что он был не в адекватном состоянии – не заплатил за массаж и изнасиловал её.
По предварительной информации, убийца действительно мог употреблять сильнодействующие препараты – их принимала его мать, страдавшая от онкологии.
Тело мужчины было обнаружено в авто на одной из стоянок на трассе М7 "Москва-Уфа" в Елабужском районе республики Татарстан. Предположительно, он покончил с собой.