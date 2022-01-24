В Татарстане парень зарезал жену с сестрой и изнасиловал массажистку из Башкортостана

По сообщению «КП-Казань» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах, мужчина в попытке скрыться направился в Набережные Челны, где встретил знакомую – 46-летнюю массажистку родом из Башкортостана. В беседе со следователями женщина рассказала, что он был не в адекватном состоянии – не заплатил за массаж и изнасиловал её.