Проблемы семейного бизнеса обсудили на Всероссийском форуме ТПП

Представители власти, бизнеса и экспертного сообщества в ходе форума подробно рассмотрели важные вопросы семейного предпринимательства. И неспроста, ведь семейный бизнес – это предприятия, в которых более 50% уставного капитала принадлежат членам одной семьи. Такие компании управляют 80% гостиниц, производят 99% фермерской продукции, почти треть всего хлеба в России. Именно поэтому развитие семейного бизнеса представляет особую важность для развития всей экономики.
Так, по данным Торгово-промышленной палаты России, сегодня в стране более 74% предприятий малого и среднего бизнеса – это семейные компании. А это три четверти от общего количества объектов МСП. В 2022 году ТПП планирует открывать новые центры поддержки семейного бизнеса в регионах, проводить для предпринимателей тренинги и семинары, помогать участвовать в выставках для продвижения своей продукции.
В ходе форума главные вопросы семейного предпринимательства 2022-го года обсудили представители власти, бизнеса и экспертного сообщества на Всероссийском форуме ТПП.
Президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин, не стал скрывать некоторых проблем, с которыми они сталкиваются в своей деятельности.
– Нам показалось, что нужно во-первых, создать площадку, где представители семейных бизнесов могут обсуждать с нами свои проблемы. Второе, естественно, мы как торгово-промышленная палата, должны заниматься этими проблемами вместе с Правительством, вместе с Государственной Думой и Советом Федерации, – уверен Катырин.
Вице-президент ТПП России Елена Дыбова не стала скрывать, что посчитать региональный вклад без доступа к определенным статистическим данным, однако привела оценочные суждения руководителей субъектов Российской Федерации, которые небезосновательно полагают, что семейный бизнес составляет до 80% от ВВП региона.
Президент ТПП Сергей Катырин заявил, что в данный момент необходим закон о семейных компания. Упомянул он и то, что нормативная база, касающаяся преференций семейного бизнеса должна строиться именно вокруг закона.
Самый главный вопрос - закон о семейном бизнесе, потому что все название "семейный бизнес" - это наше с вами название. Но каждый из нас будет по своему будет понимать.Сергей Катырин
Необходимо напомнить о том, что Торгово-промышленная палата реализует ряд проектов по развитию семейного бизнеса в России. Один из них – «100 семейных компаний под патронатом Президента ТПП». В нем семейные предприятия могут заявить о своих достижениях, найти новые рынки сбыта продукции и партнеров, а также озвучить свои бизнес-проблемы.