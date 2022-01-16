Проблемы семейного бизнеса обсудили на Всероссийском форуме ТПП

Так, по данным Торгово-промышленной палаты России, сегодня в стране более 74% предприятий малого и среднего бизнеса – это семейные компании. А это три четверти от общего количества объектов МСП. В 2022 году ТПП планирует открывать новые центры поддержки семейного бизнеса в регионах, проводить для предпринимателей тренинги и семинары, помогать участвовать в выставках для продвижения своей продукции.