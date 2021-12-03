В Москве обсудили развитие здравоохранения в России

По словам Хубезова, ценностно ориентированная модель здравоохранения подразумевает развитие персонализированного здравоохранения и переход к превентивной медицине. У пациентов с генетическим паспортом еще на доклинической стадии получится выявлять угрозу появления болезни и либо предотвратить, либо существенно снизить риск его развития. Лечебные заведения будущего обязаны ставить на первое место контроль конечного результата и эффективность работы с точки зрения заботы о больных.