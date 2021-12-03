В Москве обсудили развитие здравоохранения в России

Глава Комитета по охране здоровья нижней палаты парламента Федерального собрания России Дмитрий Хубезов считает, что в период эпидемии новой коронавирусной инфекции нужно увеличить темпы перехода системы здравоохранения на личностно ориентированную модель.
По словам Хубезова, ценностно ориентированная модель здравоохранения подразумевает развитие персонализированного здравоохранения и переход к превентивной медицине. У пациентов с генетическим паспортом еще на доклинической стадии получится выявлять угрозу появления болезни и либо предотвратить, либо существенно снизить риск его развития. Лечебные заведения будущего обязаны ставить на первое место контроль конечного результата и эффективность работы с точки зрения заботы о больных.
Участники встречи поговорили о вызовах, с которыми сегодня сталкивается российская система здравоохранения, и об основных направлениях системы медицинской помощи, требующих первоочередного обновления. Была затронута тема методов выстраивания пациентоориентированного здравоохранения и превращения пациента в надежного партнера страны в борьбе за собственное здоровье.
Пристальное внимание делегаты уделили борьбе с раком, сердечно-сосудистыми недугами, СПИДом и сахарным диабетом. Они побеседовали о способах восстановить здоровье пациента, перенесшего ковид, и национальной лекарственной безопасности.
Эксперты одобрили создание федерального проекта, касающегося борьбы с сахарным диабетом. Они анонсировали разработку цифровой платформы, которая объединит лучшие практики по медицинской реабилитации после коронавируса.
Агентство CDA стало техническим организатором мероприятия, а холдинг 1MI - его официальным информационным партнером.