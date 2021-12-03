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В Москве обсудили развитие здравоохранения в России

3 декабря 2021, 12:07
Фото: pixabay.com
В столице Российской Федерации прошел цикл экспертных дискуссий «Здравоохранение в России – 2021». Деловой программой мероприятия был охвачен большой круг вопросов развития здравоохранения. Организовали мероприятие Фонд Росконгресс и Комитет Государственной думы по охране здоровья.

Глава Комитета по охране здоровья нижней палаты парламента Федерального собрания России Дмитрий Хубезов считает, что в период эпидемии новой коронавирусной инфекции нужно увеличить темпы перехода системы здравоохранения на личностно ориентированную модель.

По словам Хубезова, ценностно ориентированная модель здравоохранения подразумевает развитие персонализированного здравоохранения и переход к превентивной медицине. У пациентов с генетическим паспортом еще на доклинической стадии получится выявлять угрозу появления болезни и либо предотвратить, либо существенно снизить риск его развития. Лечебные заведения будущего обязаны ставить на первое место контроль конечного результата и эффективность работы с точки зрения заботы о больных.

Участники встречи поговорили о вызовах, с которыми сегодня сталкивается российская система здравоохранения, и об основных направлениях системы медицинской помощи, требующих первоочередного обновления. Была затронута тема методов выстраивания пациентоориентированного здравоохранения и превращения пациента в надежного партнера страны в борьбе за собственное здоровье.

Пристальное внимание делегаты уделили борьбе с раком, сердечно-сосудистыми недугами, СПИДом и сахарным диабетом. Они побеседовали о способах восстановить здоровье пациента, перенесшего ковид, и национальной лекарственной безопасности.

Эксперты одобрили создание федерального проекта, касающегося борьбы с сахарным диабетом. Они анонсировали разработку цифровой платформы, которая объединит лучшие практики по медицинской реабилитации после коронавируса.

Агентство CDA стало техническим организатором мероприятия, а холдинг 1MI - его официальным информационным партнером.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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