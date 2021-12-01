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Власти Башкирии сообщили, когда начнут ремонтировать аварийный Шакшинский мост

1 декабря 2021, 14:49
Фото: ufacity.info
Ремонт Шакшинского моста обойдется республике почти в 2 миллиарда рублей, однако такие деньги Башкирии выделять не скоро, сообщает замминитра транспорта Виктор Жульков.

Сегодня, 1 ноября, на заседании комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию власти Башкирии затронули тему ремонта Шакшинского моста. В частности, первым замом министра транспорта республики Виктором Жульковым было отмечено, что в период с 2022 по 2024 года из федерального бюджета региону выделят 6 миллиардов рублей на ремонт дорог, из которых 50% будут направлены на реконструкцию мостов.

Так, в программу по реконструкции мостов также вошел и Шакшинский мост, однако ремонтные работы могут начаться только в начале 2023 года. Как объясняет Виктор Жульков, связано это с дороговизной ремонтных работ.

— В 2023–2024 году мы должны его отремонтировать. Такая задача у нас стоит, мы понимаем, что его [мост] надо делать. Ваше беспокойство мы пониманием, и поэтому хотим хотя бы его в большую программу включить. К сожалению, он очень дорогостоящий. Его ремонт выходит на 2 миллиарда, а протяженность всего лишь 400 метров. Нам и показатели надо выполнить, и мосты отремонтировать», — Виктор Жульков.

Ранее сообщалось, что реконструкция старого Бельского моста в Уфе обойдется до 4 миллиардов рублей. Согласно тендеру на сайте Госзакупок, ремонт займет 3,5 года. За это время подрядчику необходимо будет частично демонтировать мост, заменить две опоры, а реконструировать четыре.

#Новости#Элина Сайфранова#Город
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