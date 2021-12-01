Власти Башкирии сообщили, когда начнут ремонтировать аварийный Шакшинский мост

— В 2023–2024 году мы должны его отремонтировать. Такая задача у нас стоит, мы понимаем, что его [мост] надо делать. Ваше беспокойство мы пониманием, и поэтому хотим хотя бы его в большую программу включить. К сожалению, он очень дорогостоящий. Его ремонт выходит на 2 миллиарда, а протяженность всего лишь 400 метров. Нам и показатели надо выполнить, и мосты отремонтировать», — Виктор Жульков.