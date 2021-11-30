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Мэр Уфы рассказал, когда будет установлена стела «Город трудовой доблести»

30 ноября 2021, 05:34
Фото: Zakupki.gov.ru
Стела будет установлена рядом с Монументом Дружбы, сообщил мэр Уфы Сергей Греков.

На оперативном совещании мэр Уфы Сергей Греков заявил, что в будущем 2022 году в столице региона будет установлена стела «Город трудовой доблести». Отметим, данное звание Уфе Владимир Путин присвоил еще 2 июля.

Так, стела будет установлена недалеко от Монумента Дружбы и нового подземного перехода.

— Буквально на будущий год вблизи пешеходного перехода стела «Город трудовой доблести», — Сергей Греков.

Отметим, что сам подземный переход, который соединил Монумент Дружбы и набережную, был открыт на прошлой неделе.

Ранее сообщалось, что на проект стелы «Город трудовой доблести» в Уфе власти столицы планируют выделить до 7,1 миллиона рублей. Соответствующая заявка появилась на сайте Госзакупок. Известно, что высота стелы будет составлять 26 метров, а сама конструкция будет подсвечиваться. Также в техническом задании прописано, что разработчикам проекта необходимо будет обеспечить доступность для инвалидов и маломобильных групп населения.

#Новости#Элина Сайфранова#Город
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