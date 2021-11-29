Моргенштерну предложили два варианта возвращения в Россию в ходе переговоров с АП

По информации издания Znak.com, с продюсерами Моргенштерна сейчас ведут переговоры представители администрации президента. Сообщается, что с артистом обсуждаются два варианта - артист может вернуться в Россию и отказаться от сотрудничества с властью, но тогда угрозы со стороны Следственного комитета могут стать реальностью. Второй вариант - вернуться на Родину, заниматься карьерой и бизнесом, но начать сотрудничать с властями.
Имя источника в издании не уточняется, но указана информация о том, что он из администрации президента.
Напомним, что ранее Моргенштерн уехал из России в Дубаи после высказываний Александра Бастрыкина о том, что певец торгует наркотиками. Руководитель Следственного Комитета России сделал такое заявление в ходе международной конференции юрфака МГУ и МГЮА. Позднее экс-председатель Общественной палаты Башкирии вступился за Моргенштерна. В частности, Мурзагулов высказывает недовольство тем, что Моргенштерна пытаются сделать крайним и задается вопросом: «Наркоманию Моргенштерн спровоцировал?». Помимо этого, он советует подумать над тем, как сделать так, чтобы в Моргенштерне «отражалось хорошее».