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Моргенштерну предложили два варианта возвращения в Россию в ходе переговоров с АП

29 ноября 2021, 11:07
Фото: соцсети
Судьба Моргенштерна сейчас обсуждается в администрации президента, сообщает Znak.com со ссылкой на источник.

По информации издания Znak.com, с продюсерами Моргенштерна сейчас ведут переговоры представители администрации президента. Сообщается, что с артистом обсуждаются два варианта - артист может вернуться в Россию и отказаться от сотрудничества с властью, но тогда угрозы со стороны Следственного комитета могут стать реальностью. Второй вариант - вернуться на Родину, заниматься карьерой и бизнесом, но начать сотрудничать с властями.

Имя источника в издании не уточняется, но указана информация о том, что он из администрации президента.

Напомним, что ранее Моргенштерн уехал из России в Дубаи после высказываний Александра Бастрыкина о том, что певец торгует наркотиками. Руководитель Следственного Комитета России сделал такое заявление в ходе международной конференции юрфака МГУ и МГЮА. Позднее экс-председатель Общественной палаты Башкирии вступился за Моргенштерна. В частности, Мурзагулов высказывает недовольство тем, что Моргенштерна пытаются сделать крайним и задается вопросом: «Наркоманию Моргенштерн спровоцировал?». Помимо этого, он советует подумать над тем, как сделать так, чтобы в Моргенштерне «отражалось хорошее».

#Новости#Анастасия Денисенко#Общество
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