«Решили никому не говорить»: юные уфимцы постеснялись рассказать, что спасли ребенка

Так получилось, что Денис Наумчик, ставший героем новостей, видимо, на фоне пережитого стресса не запомним, кто конкретно помогал ему выбраться из полыньи, поэтому сразу после происшедшего он лишь обмолвился в интервью, что подбежали люди и приняли у него из рук промокшего ребенка. Вероятно, поэтому региональный Госкомитет по ЧС представил к медали «За доблесть» только его одного. В столичной мэрии также отметили героический поступок Дениса, но не вспомнили о Серафиме и Максиме.