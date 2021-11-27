«Решили никому не говорить»: юные уфимцы постеснялись рассказать, что спасли ребенка

Об этом случае много писали СМИ. Напомним, ЧП случилось вечером 17 ноября на озере Солдатском в уфимском парке Якутова. Главного героя – уфимца Дениса Наумчика, который оказался вместе с малышкой в ледяной воде и помог ей выбраться, показали по телевидению и в интернете и торжественно наградили медалью «За доблесть».
Однако, как выяснилось позднее, за кадром остались еще два активных участника событий – 15-летние начинающие железнодорожники Серафим Кудисов и Максим Гимаев, которые столь же бесстрашно бросились спасать ребенка.
Девочка провалилась в воду на глазах у них. С другой стороны озера раздался женский крик: «Помогите, ребёнок тонет!». Подростки побежали на выручку почти одновременно с Денисом Наумчиком, но тот оказался ближе. Добежав до полыньи, он попытался вытащить девочку из воды, но в это мгновение лед под ним треснул, и мужчина провалился вместе с малышкой.
Ребята не растерялись, легли на лед и поползли к полынье.
- Мы сбросили с себя рюкзаки и ползком, не делая резких движений, поползли. Я протянул мужчине ремень своей сумки. Максим схватил меня за ноги и потащил к берегу. Мужчина одной рукой ухватился за ремень моей сумки, а второй держал девочку. Таким способом мы и дотащили их до берега. Потом приняли от него девочку, передали ее другим людям и ушли, — рассказал позднее Серафим Кудисов.
Мужчина, спасший девочку, гулял в парке с женой и двумя детьми. Оказалось, что они живут неподалеку. Семья поспешила домой, чтобы согреть главу семейства и спасенного ребенка. А юные железнодорожники сразу после этого происшествия пошли по домам и решили, что лучше не будут никому рассказывать о случившемся.
Ребята объяснили свою скромность тем, что не хотели волновать родителей.
На самом деле все произошло очень быстро, а потом уже, когда все закончилось, стало страшно. Потому что во-первых, мы могли не успеть помочь этому мужчине, а во-вторых, могли и сами утонуть, ведь лед на озере еще тонкий. Поэтому мы с Максимом договорились молчать, пояснил юный герой.
Ребят рассекретила мама Серафима, которая сначала узнала о случившемся из новостей, а затем, посмотрев видеоролик, снятый камерами видеонаблюдения, вспомнила, что сын в тот день вернулся домой в мокрой куртке. Под напором взрослых ребятам пришлось сознаться в содеянном.
Так получилось, что Денис Наумчик, ставший героем новостей, видимо, на фоне пережитого стресса не запомним, кто конкретно помогал ему выбраться из полыньи, поэтому сразу после происшедшего он лишь обмолвился в интервью, что подбежали люди и приняли у него из рук промокшего ребенка. Вероятно, поэтому региональный Госкомитет по ЧС представил к медали «За доблесть» только его одного. В столичной мэрии также отметили героический поступок Дениса, но не вспомнили о Серафиме и Максиме.
Таким образом Серафим Кудисов и Максим Гимаев не попали на центральные телеканалы и ленты информагентств. Однако поступок 15-летних героев все-таки не остался без внимания общественности. Пусть не на центральных каналах и не в главных информагентствах, но журналисты все же рассказали о них в новостях и в соцсетях.
В частности, об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке журналист Дмитрий Ефремов, много лет друживший и работавший с дедом Серафима – ветераном республиканских СМИ Евгением Воробьевым, который, к сожалению, скончался год назад от последствий коронавируса.
Все трое, конечно, настоящие мужчины и герои. Женя, глядя с Небес, может гордиться своим замечательным внуком, - написал Дмитрий Ефремов, и с ним согласились все, кто знаком с этой семьей.
22 ноября в торжественной обстановке Серафим Кудисов и Максим Гимаев за свой смелый поступок получили от имени начальника Куйбышевской железной дороги Вячеслава Дмитриева именные часы и сертификаты на дальнейшее обучение в профильном учебном заведении. Родителям подростков были вручены благодарственные письма за достойное воспитание сыновей.
Кстати, достойны уважения и наставники Уфимской детской железной дороги, поскольку, по словам ребят, навыкам спасения людей в экстремальных ситуациях они обучились именно там.