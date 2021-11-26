В Башкирии мужчина спас из горящего дома 5-летнего мальчика

Речь идет о страшном пожаре в Стерлитамаке, который унес жизни отца и 12-летнего сына. В доме на тот момент находились еще 5-летний ребенок, которого из пламени спас сосед. Мужчина рассказал, что было в ту ночь.

В начале текущей недели в Стерлитамаке ночью начался пожар в жилом доме по улице Демократической. Тогда в доме находились: 34-летний отец, 14-летняя дочка и два сына 12 и 5 лет. Известно, что первой огонь заметила старшая дочь, она вывела 12-летнего брата и звала на помощь соседей. К сожалению, позже мальчик забежал в дом и уже не вернулся. Так, на крик девочки прибежал Евгений Талынёв из соседнего дома, которого разбудила жена со словами «Вроде бы соседи горят». — В окно я увидел у них задымление. Как смог — оделся и побежал их спасать. Когда забежал, во дворе бегала девочка. Она объяснила, что в доме остался братишка. Не раздумывая, залез, зацепился за карниз, начал звать ребенка. Когда он подошел к окну, протянул руки, я его выдернул, тем самым, повис на карнизе. Передал девочке, сказал, чтобы они к нам шли, так как холодно, зима. В доме было сильное задымление, едкий дым, больше никого никак нельзя было спасти, — рассказывает мужчина. Видео: МЧС Башкирии Между тем в МЧС Башкирии Евгений Талынёва планируют наградить, благодаря действием которого был спасен 5-летний мальчик. Напомним, после трагедии СК Башкирии возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). К тому же, мэр Стерлитамака Рустем Газизов принес соболезнования семье погибших и пообещал оказать им помощь.

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