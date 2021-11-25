Защита или новая коррупция: как депутаты Башкирии спорили об обязательных QR-кодах

Запрет на посещение общественных мест без QR-кодов о прохождении вакцинации против коронавируса или же перенесенном заболевании узаконят на общероссийском уровне. Это означает, что жители Башкирии как минимум до февраля 2022 года при посещении общественных мест будут обязаны показывать QR-коды о прохождении вакцинации против коронавируса, медотвод или справку о том, что они переболели коронавирусом в течении прошедшего полугода. Принимать это документы будут как в цифровом, так и в аналоговом виде, уточняется и то, что проверяющие получат право требовать у граждан документ, подтверждающий личность. Техническую возможность проверки кодов будут обеспечивать власти региона