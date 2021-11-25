Защита или новая коррупция: как депутаты Башкирии спорили об обязательных QR-кодах

Сегодня, 25 ноября депутаты Курултая Башкирии принял закон о введении обязательной проверки QR-кодов в общественных местах. Депутаты Госсобрания, хоть и не единогласно поддержали инициативу федерального центра.
Запрет на посещение общественных мест без QR-кодов о прохождении вакцинации против коронавируса или же перенесенном заболевании узаконят на общероссийском уровне. Это означает, что жители Башкирии как минимум до февраля 2022 года при посещении общественных мест будут обязаны показывать QR-коды о прохождении вакцинации против коронавируса, медотвод или справку о том, что они переболели коронавирусом в течении прошедшего полугода. Принимать это документы будут как в цифровом, так и в аналоговом виде, уточняется и то, что проверяющие получат право требовать у граждан документ, подтверждающий личность. Техническую возможность проверки кодов будут обеспечивать власти региона
«Эхо Москвы в Уфе» сообщает о том, что более 1000 подписей против принятия федерального закона о введении QR-кодов в общественных местах сегодня передали активисты левого движения депутату Госсобрания Башкирии Юниру Кутлугужину. Перед началом работы регионального парламента координатор региональной организации движения «За новый социализм» Евгений Вишняков передал Кутлугужину 71 подписной лист с подписями граждан против закона об обязательном наличии QR-кодов в общественных местах. Вишняков уточнил «Эху», что подписавшиеся выступают не против вакцинации, а против ограничения их прав, прежде всего права на труд.
Однако закон все же только рассмотрели но и приняли. Представлял закон депутат Курултая и ректор БГМУ Валентин Павлов.
Считаю, что введение QR-кодов - решение непростое, но, возможно, единственно верное, способное снизить количество зараженных и умерших от коронавирусных инфекций. Валентин Павлов
По словам члена-корреспондента РАН только вакцинация реально снижает смертность, хотя и не исключает заболевания.
– Мы должны идти по этому пути, убеждая в вакцинации и ревакцинации – заявил Павлов.
Однако в противовес слова Павлова высказался депутат от ЛДПР Вячеслав Рябов, который назвал введение QR-кодов преждевременным, и уточнил, что количество смертей зависит не только от вируса, но и от качества предоставления медицинских услуг.
Стоит обратить внимание на нашу медицину.Вячеслав Рябов
Депутат Курултая Альберт Газизов задал острый вопрос, который, надо полагать, остался без ответа, звучал он так – Какое отношение QR-коды имеют к вакцинации? Надо населению просто объяснить, а не запрещать. Дошли до того, что мусорное ведро выносят с QR-кодом. У нас уже есть ИНН, его везде требуют, зачем дополнительный код человеку привязывать?
Не осталась в стороне от жаркой дискуссии депутат Курултая Оксана Савченко, которая заявила, что QR-код - пережиток прошлого.
Мы этим кодом породили коррупцию в медицине. Сейчас в открытом доступе информация, что справки стоят до 10 тысяч рублей. Многие врачи зарабатывают этим, идут на риск. Человек в торговом центре использует личный телефон и им чужие сканирует персональные данные. Где гарантия того, что все настоящее, а не купленное?Оксана Савченко
В защиту закона высказался депутат и главврач РДКБ Рустэм Ахметшин, однако говорил он не о QR-кодах, а именно о вакцинации, назвав ее спасением тех, кого можно спасти, и защитой тех, кто хочет защищаться.
Заметим, в ходе бурных обсуждений председатель Курултая достаточно жестко парировал выступающим против, особенно его гнев доставался тем, кто не является членом партии «Единая Россия» и выражает какие-либо сомнения в необходимости принятия закона, во всяком случае такое впечатление сложилось при просмотре трансляции заседания.
Как бы то ни было, закон принят. Депутаты Госсобрания-Курултая Башкирии поддержали законопроект Госдумы об обязательном введении QR-кодов на территории России. "За" свой голос отдали 76 депутатов, "против" проголосовали 12 человек, еще 11 воздержались от голосования, девять не голосовали.