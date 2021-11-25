В Башкирии решили какие COVID-ограничения будут работать на утренниках и корпоративах

Что касается корпоративов, то ограничения коснутся лишь тех, чье предприятие решит отмечать наступление Нового года в ресторане. Министр торговли и услуг Башкирии Алексей Гусев уточнил, что как и любые другие дни в заведения общепита, которые рассчитаны на 50 и более посадочных мест, попасть можно будет лишь при наличии QR-кода или же справки о перенесенном заболевании в течении прошедших 6 месяцев.