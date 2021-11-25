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В Башкирии решили какие COVID-ограничения будут работать на утренниках и корпоративах

25 ноября 2021, 16:49
Фото: 1mediainvest
25 ноября на заседании Оперштаба Башкирии было принято решения о том с какими ограничениями пройдут новогодние мероприятия и для детей и для взрослых.

Власти Башкирии определились с тем, какие ограничения будут действовать на новогодних мероприятиях для детей, а также на корпоративах для взрослых. Решение было принято сегодня 25 ноября, на заседании регионального Оперштаба по противодействию коронавирусу.

По заявлению регионального министра культуры Амины Шафиковой взрослые смогут попасть в концертные залы лишь при наличии сертификата о вакцинации, теми же функциями будет обладать справка о перенесенной в течении полугода коронавирусной инфекции.

Министр Шафикова сообщила, что хороводов в фойе вокруг елок не будет, зато как и в прошлом году будет социальная дистанция между местами.

Что касается корпоративов, то ограничения коснутся лишь тех, чье предприятие решит отмечать наступление Нового года в ресторане. Министр торговли и услуг Башкирии Алексей Гусев уточнил, что как и любые другие дни в заведения общепита, которые рассчитаны на 50 и более посадочных мест, попасть можно будет лишь при наличии QR-кода или же справки о перенесенном заболевании в течении прошедших 6 месяцев.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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