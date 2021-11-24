Честный репортаж о том, как жители отдаленных районов Уфы по утрам штурмуют автобусы

С 7:00 до 8:00 утра ни один автобус маршрутов № 218 и 257 не остановился на остановке майора Зимина, и если учесть то, что у всех желающих уехать через центр по проспекту до «Спортивной» и до 21-й больницы есть альтернатива в виде аналогичного маршрута № 57, то у тех, кому нужно попасть на улицу Айскую и Зорге, вариантов кроме такси или пары пересадок попросту нет. Ближе к 8 часам утра, в промежутке с 8:00 до 8:20, остановилось всего два 257-х и один 218-й. Они были все также основательно загружены, но влезть пассажирам в них все же получилось.