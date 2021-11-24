Честный репортаж о том, как жители отдаленных районов Уфы по утрам штурмуют автобусы

Раннее утро, 24 ноября. Во дворах демских многоэтажек пустынно, но на остановке «Орион» в самом сердце микрорайона уже кипит жизнь. В 6:55 протискиваемся в автобус № 57, маршрут «Башавтотранса», который следует от института имени Мечникова, более известного как «Иммунопрепарат». Проезжаем почти весь район, автобус набивает полное брюхо, и на «Орионе» сесть можно. Точнее можно встать, разумеется, ни о каком комфорте при этом речи не идет, главное втиснуться внутрь. Кондуктора при этом не было — всех обилечивает водитель, а это значит, что если вы вошли в последнюю дверь, то готовьтесь «идти по головам» пассажиров, чтобы расплатиться за проезд.
На фото вы видите ситуацию в 6:58. Телефон корреспондента не обладает функцией указания времени на фото, однако время съемки указано в галерее, его мы и будем указывать. В случае, если кто-то либо усомнится в правдивости указанных данных, Mkset готов предоставить оригиналы фотографий с метаданными, где указано и место, и время с точностью до секунды.
7:01 — мы на остановке имени майора Зимина. Раньше там располагался только поселок Молодежный, сегодня там разрастается многотысячный микрорайон Яркий, примыкающий к Деме.
В сам Яркий должны заезжать маршруты под номерами № 14, 34 (по Деме) и 57а от «Башавтотранса», а также частные маршрутки № 122 и 171. Их мы исключили из нашей выборки, так как указанные автобусы не останавливаются на остановке имени Зимина. Однако стоит отметить, что автобусы на маршрутах 122 и 171 везут пассажиров из Авдона и Жуково, проезжая через всю Дему, и приезжают в микрорайон уже полными, из-за чего нередко не заезжают в сам микрорайон, а едут напрямую в город. Поэтому местные жители вынуждены отправляться на Зимина, чтобы попытать счастья там.
Через остановку майора Зимина проходят маршруты под номерами № 57, 218, 235, 257к, 292. Остановка общественного транспорта оказалась не только умной, но и работающей — пожалуй, она такая единственная в Уфе. А теперь присядьте — прибытие автобусов соответствует выдаваемой информации на табло. Но есть одно но: автобусы 218 и 257к прибывают в срок, но вот незадача — они попросту не останавливаются, так как под завязку забиты пассажирами.
Фото демонстрирует, что автобус № 257к проезжает мимо. Все дело в том, что он под завязку набит жителями микрорайона Серебряный ручей и теми, кто может дойти до конечной остановки. Часто уже на «Орионе» утром № 257к не останавливается лишь потому, что пассажиров нельзя посадить на крышу.
Абсолютно аналогичная ситуация с маршрутом № 218. И в этом случае ни единого дурного слова про водителей, игнорирование остановок — не их прихоть, железное брюхо маршрутки попросту еле сдерживает натиск пассажиров. Маршрут стартует с деревни Ново-Александровка, проезжает мимо пары-тройки предприятий, мимо промзоны и части Демы. Втиснуться в автобус по этому маршруту на остановке «Орион» — за счастье. Но те, кто хотят увеличить свои шансы хотя бы просто попасть внутрь, не говоря уже ни о каких других условиях, вынуждены идти на предыдущие остановки как можно ближе к конечной.
С 7:00 до 8:00 утра ни один автобус маршрутов № 218 и 257 не остановился на остановке майора Зимина, и если учесть то, что у всех желающих уехать через центр по проспекту до «Спортивной» и до 21-й больницы есть альтернатива в виде аналогичного маршрута № 57, то у тех, кому нужно попасть на улицу Айскую и Зорге, вариантов кроме такси или пары пересадок попросту нет. Ближе к 8 часам утра, в промежутке с 8:00 до 8:20, остановилось всего два 257-х и один 218-й. Они были все также основательно загружены, но влезть пассажирам в них все же получилось.
Маршрут № 235, который проходит по улице Менделеева и следует в Сипайлово, не остановился всего один раз. Первый на нашей вахте 235-й прибыл в 7:04, полон, но не до отказа, желающие поместились. Второй приехал ровно через семь минут, в 7:11, полон-полнёхонек. Большая часть желающих поместилась, кроме молодого отца, на руках у которого капризничал маленький сын — до этого мальчик плакал на остановке, но слезами горю не поможешь.
Все автобусы на 235-м маршруте — ПАЗики. Именно их, по словам предпринимателя Фаниса Батырова, грозят изгнать с улиц Уфы до 29 ноября. Маршрут до боли знаком корреспонденту Mkset, так как именно на нем можно добраться до редакции. Одна только мысль, что 29 ноября все ПАЗики исчезнут, а вместе с ним и очередной удобный маршрут, по-настоящему приводит в ужас.
Автобус № 57 наряду с 235-м был самым частым резидентом остановки. Но достаточно ли этого для района города, где проживают более 80 тысяч человек, вынужденные каждое утро брать общественный транспорт штурмом?
Замерзая на остановке во всей теплой одежде, найденной дома, корреспондент Mkset фантазировал, в какую неловкую ситуацию попали бы антиковидные инспекторы, решившие выборочно проверить у пассажиров QR-коды, как это накануне велел сделать мэр Уфы Сергей Греков. Для начала в автобус нужно попасть, а это квест для предельно замотивированных людей, которых в спину гонит необходимость добраться на учебу, работу или же по другим делам. Сегодня Греков пояснил, что имел в виду право, а не обязанность, антиковидных инспекторов во время проверки соблюдения санитарных норм в Уфе спросить у пассажиров QR-код и «агитировать, призывать их к вакцинации».
Очень уж хотелось бы посмотреть, что именно в переполненном до предела транспорте показали бы им пассажиры и каким образом их бы мотивировали инспекторы. Но что-то подсказывает, что так рисковать не станет ни один проверяющий. О масках и социальной дистанции в таких условиях, пожалуй, не стоит и вспоминать.
Не мы первые и не мы последние, кому не дает покоя общественный транспорт, тем более Дема — не единственный район города, ежедневно сталкивающийся с этой проблемой. 14 октября начальник управления главы республики Башкортостан по социальным коммуникациям Елена Прочаковская опубликовала в соцсети пост о школьных автобусах, а в комментариях призвала аудиторию рассказать о ситуации с ними. Понятно, что речь шла о школьных автобусах, но уфимские журналисты, проживающие в Деме и в Ярком, сместили вектор и затронули проблему с обычными автобусами.
— А что с автобусами для взрослых? Из микрорайона Серебряный ручей утром ходят 3-4 маршрутки, и битком уже на «конечке». В Дему после 21 часа не уедешь в Серебряный ручей. Администрация говорит, что есть другие маршруты, но они идут с другого конца района, до них утром через всю Дему что ли идти? — поинтересовалась журналистка Валерия Панаева.
— В Ярком такая же беда. С утра не влезешь в автобусы, которые из Демы уже приезжают забитыми, вечером проще пешком дойти, чем дождаться 57а. 122-й и 171-й тоже наглухо забиты, приходится впихиваться кое-как в 57-й и до дома идти с трассы вдоль стройки по темноте. Кайф! , — рассказывает журналистка Елена Чиркова.
По данным Гостранса Башкирии, была проведена целая проверка регулярности движения и изучения пассажиропотока специалистами МУП «Уфагортранс» 14 октября 2021 года с 07:00 до 08:30 часов на остановке «Ул. Правды» (в напр. центра города). Так, по информации чиновников, по маршруту № 14 было зафиксировано пять отправлений автобусов марки «ПАЗ Вектор», средний интервал движения составил 21 минуту, средняя наполняемость составила три балла (по 5-ти балльной шкале), по маршруту № 235 зафиксировано 13 отправлений автобусов марки «ПАЗ» со средним интервалом движения семь минут и средней наполняемостью четыре балла (по 5-ти балльной шкале), по маршруту № 257к зафиксировано 13 отправлений автобусов марок «Форд», «ФИАТ», «Пежо», «Газель NEXT», «ПАЗ Вектор» со средним интервалом движения семь минут и средней наполняемостью 5 баллов (по 5-ти балльной шкале).
Что это за шкала, в ответе ведомства не указывали, однако каждый, кто в этот промежуток времени оказывался в демской маршрутке, предположит, что разумнее измерять внутрисалонное давление, которое оказывают сконцентрированные пассажиры друг на друга. Причем как физическое, так и моральное. Тем временем шел четвертый год транспортной реформы в Башкирии.