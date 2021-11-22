В Уфе разработали проект реконструкции сгоревшей усадьбы Бухартовских

Стало известно, что объект культурного населения — усадьба Бухартовских — будет отреставрирован. Так, план реконструкции по сохранению объекта прошел государственную историко-культурную экспертизу.
Отметим, что усадьба Бухартовских, которая находится по адресу Аксакова 48, была построена в 1890-х годах и принадлежала дворянскому семейству. Известно, что в 2012 году дом был расселен, а в марте 2020 года в усадьбе произошел пожар, который значительно повредил конструкцию самого здания и декоративные элементы: обрушились стены и кровля. На данный момент сам дом и флигель находятся в аварийном состоянии.
Так, согласно проекту экспертно-проектного бюро «Архтамга», в усадьбе будут разобраны завалы. Уцелевшие декоративные элементы фаса будут восстановлены, также будет восстановлен облик бревенчатых стен, а пол усадьбы будет заменен на дощатый. Помимо этого, будут демонтированы: новые постройки на территории объекта культурного наследия и обшивка здания. Отмечается, что демонтированы и после восставлены будут кровля, деревянные окна и двери.