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В Уфе разработали проект реконструкции сгоревшей усадьбы Бухартовских

22 ноября 2021, 06:02
Фото: Mkset.ru
Согласно проекту, будут разобраны завалы, демонтированы новые постройки на территории усадьбы, а также отреставрированы сохранившиеся декоративные элементы и восстановлен облик стен.

Стало известно, что объект культурного населения — усадьба Бухартовских — будет отреставрирован. Так, план реконструкции по сохранению объекта прошел государственную историко-культурную экспертизу.

Отметим, что усадьба Бухартовских, которая находится по адресу Аксакова 48, была построена в 1890-х годах и принадлежала дворянскому семейству. Известно, что в 2012 году дом был расселен, а в марте 2020 года в усадьбе произошел пожар, который значительно повредил конструкцию самого здания и декоративные элементы: обрушились стены и кровля. На данный момент сам дом и флигель находятся в аварийном состоянии.

Так, согласно проекту экспертно-проектного бюро «Архтамга», в усадьбе будут разобраны завалы. Уцелевшие декоративные элементы фаса будут восстановлены, также будет восстановлен облик бревенчатых стен, а пол усадьбы будет заменен на дощатый. Помимо этого, будут демонтированы: новые постройки на территории объекта культурного наследия и обшивка здания. Отмечается, что демонтированы и после восставлены будут кровля, деревянные окна и двери.

#Новости#Элина Сайфранова#Город
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