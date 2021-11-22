В Уфе разработали проект реконструкции сгоревшей усадьбы Бухартовских

Отметим, что усадьба Бухартовских, которая находится по адресу Аксакова 48, была построена в 1890-х годах и принадлежала дворянскому семейству. Известно, что в 2012 году дом был расселен, а в марте 2020 года в усадьбе произошел пожар, который значительно повредил конструкцию самого здания и декоративные элементы: обрушились стены и кровля. На данный момент сам дом и флигель находятся в аварийном состоянии.