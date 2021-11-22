Премьер-министр Башкирии назвал сроки завершения строительства «Восточного выезда»

На оперативном совещании в правительстве Башкирии, которое на этой недели проходит без главы региона, Премьер-министр республики Андрей Назаров заявил, что строительство «Восточного выезда» будет полностью завершено к концу 2023 года.
Помимо этого, политик рассказал, что проект также предусматривает строительство туннеля, платной дороги и мостового перехода.
— Проект предусматривает строительство автодорожного туннеля длинной более 1,2 километра. Возведение мостового перехода через реку Уфа с эстакадной частью, протяженностью свыше 2,6 километра и устройство 10 километрового участка платной скоростной автомобильной дороги с прямым выходом на трассу М5. Полностью планируем завершить Восточный выезд к концу 2023 года, темп там очень высокий, поэтому нет никаких сомнений, что этот проект будет завершен в срок, — завил Андрей Назаров.