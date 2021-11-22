Премьер-министр Башкирии назвал сроки завершения строительства «Восточного выезда»

— Проект предусматривает строительство автодорожного туннеля длинной более 1,2 километра. Возведение мостового перехода через реку Уфа с эстакадной частью, протяженностью свыше 2,6 километра и устройство 10 километрового участка платной скоростной автомобильной дороги с прямым выходом на трассу М5. Полностью планируем завершить Восточный выезд к концу 2023 года, темп там очень высокий, поэтому нет никаких сомнений, что этот проект будет завершен в срок, — завил Андрей Назаров.