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Премьер-министр Башкирии назвал сроки завершения строительства «Восточного выезда»

22 ноября 2021, 07:22
Фото: easternexit.ru
Андрей Назаров заявил, что темпы строительства высокие, потому «нет никаких сомнений», что проект будет завершен к концу 2023 года.

На оперативном совещании в правительстве Башкирии, которое на этой недели проходит без главы региона, Премьер-министр республики Андрей Назаров заявил, что строительство «Восточного выезда» будет полностью завершено к концу 2023 года.

Помимо этого, политик рассказал, что проект также предусматривает строительство туннеля, платной дороги и мостового перехода.

— Проект предусматривает строительство автодорожного туннеля длинной более 1,2 километра. Возведение мостового перехода через реку Уфа с эстакадной частью, протяженностью свыше 2,6 километра и устройство 10 километрового участка платной скоростной автомобильной дороги с прямым выходом на трассу М5. Полностью планируем завершить Восточный выезд к концу 2023 года, темп там очень высокий, поэтому нет никаких сомнений, что этот проект будет завершен в срок, — завил Андрей Назаров.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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