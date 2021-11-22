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Оперативное совещание в Башкирии 22 ноября пройдет без Хабирова

22 ноября 2021, 06:25
Фото: соцсети
Вместо Хабирова выступит премьер-министр республики Андрей Назаров. Как сообщили в пресс-службе главы региона, Радий Хабиров находится в плановом отпуске.

Сегодня, 22 ноября, оперативное совещание правительства Башкирии будет проходить без Радия Хабирова. Отсутствие Хабирова связано с плановым отпуском, об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

Вместо Хабирова на оперативке будет присутствовать премьер-министр Башкирии Андрей Назаров.

Сегодня чиновники обсудят коронавирусную ситуацию в республике, жилищно-коммунальное хозяйство, ситуацию на дорогах, восстановление прав дольщиков и рынок труда. Также будут проведены итоги за год работы Центра управления республикой.

#Новости#Анастасия Денисенко#Политика
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