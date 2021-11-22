Оперативное совещание в Башкирии 22 ноября пройдет без Хабирова

Сегодня, 22 ноября, оперативное совещание правительства Башкирии будет проходить без Радия Хабирова. Отсутствие Хабирова связано с плановым отпуском, об этом сообщили в пресс-службе главы региона.
Вместо Хабирова на оперативке будет присутствовать премьер-министр Башкирии Андрей Назаров.
Сегодня чиновники обсудят коронавирусную ситуацию в республике, жилищно-коммунальное хозяйство, ситуацию на дорогах, восстановление прав дольщиков и рынок труда. Также будут проведены итоги за год работы Центра управления республикой.