Верховный суд Башкирии оставил в силе меру пресечения Чанышевой в виде ареста в СИЗО

Сегодня, 17 ноября Верховный суд Башкирии оставил в силе меру пресечения Лилии Чанышевой в виде ареста в СИЗО, сообщает журналист Mkset из зала суда. Отметим, суд отказал Чанышевой о допуске ее супруга в зал суда, аргументируя это тем, что "у него нет соответствующего образования и Чанышева уже имеет двух защитников".
Несмотря на доводы адвокатов и приобщенные к делу 28 ходатайств об избрании личного поручительства. Личные поручительства за Лилию Чанышеву подписали журналисты "Эха Москвы" Татьяна Фельгенгауэр, Александр Плющев, а также Тихон Дзядко, Андрей Лошак, политолог Екатерина Шульман. Среди остальных поручившихся за Лилию Чанышеву Ростислав Мурзагулов и большое количество местных журналистов и общественников, включая и членов СПЧ при главе Башкирии.
– В ходе судебного заседания обвиняемая и ее защитники просили постановление суда первой инстанции отменить, избрать более мягкую меру пресечения. Прокурор просил оставить постановление районного суда без изменения. Изучив представленные материалы и выслушав участников процесса, 17 ноября 2021 года апелляционная инстанция оставила постановление Кировского районного суда г.Уфы без изменений, апелляционную жалобу адвоката - без удовлетворения, – сообщили в Объединенной пресс-службе судов Башкирии.