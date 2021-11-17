Верховный суд Башкирии оставил в силе меру пресечения Чанышевой в виде ареста в СИЗО

Сегодня, 17 ноября Верховный суд Башкирии оставил в силе меру пресечения Лилии Чанышевой в виде ареста в СИЗО, сообщает журналист Mkset из зала суда. Отметим, суд отказал Чанышевой о допуске ее супруга в зал суда, аргументируя это тем, что "у него нет соответствующего образования и Чанышева уже имеет двух защитников".