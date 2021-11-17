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Верховный суд Башкирии оставил в силе меру пресечения Чанышевой в виде ареста в СИЗО

17 ноября 2021, 11:04
Фото: Mkset.ru
17 ноября состоялось заседание Верховного суда Башкирии, рассматривалась апелляцию адвокатов сторонницы Навального об изменении меры пресечения на не связанную с лишением свободы, но несмотря на 250 правильно оформленных личных поручительств женщину оставили под арестом в СИЗО.

Сегодня, 17 ноября Верховный суд Башкирии оставил в силе меру пресечения Лилии Чанышевой в виде ареста в СИЗО, сообщает журналист Mkset из зала суда. Отметим, суд отказал Чанышевой о допуске ее супруга в зал суда, аргументируя это тем, что "у него нет соответствующего образования и Чанышева уже имеет двух защитников".

Несмотря на доводы адвокатов и приобщенные к делу 28 ходатайств об избрании личного поручительства. Личные поручительства за Лилию Чанышеву подписали журналисты "Эха Москвы" Татьяна Фельгенгауэр, Александр Плющев, а также Тихон Дзядко, Андрей Лошак, политолог Екатерина Шульман. Среди остальных поручившихся за Лилию Чанышеву Ростислав Мурзагулов и большое количество местных журналистов и общественников, включая и членов СПЧ при главе Башкирии.

– В ходе судебного заседания обвиняемая и ее защитники просили постановление суда первой инстанции отменить, избрать более мягкую меру пресечения. Прокурор просил оставить постановление районного суда без изменения. Изучив представленные материалы и выслушав участников процесса, 17 ноября 2021 года апелляционная инстанция оставила постановление Кировского районного суда г.Уфы без изменений, апелляционную жалобу адвоката - без удовлетворения, – сообщили в Объединенной пресс-службе судов Башкирии.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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