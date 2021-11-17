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В Уфе в парке Якутова семилетняя девочка провалилась под лед

17 ноября 2021, 15:08
Фото: 1mediainvest.ru
Девочка 7 лет гуляла по Солдатскому озеру, а в самом парке находилась без присмотра родителей, сообщает Управление гражданской защиты.

В Уфе в парке имени Якутова девочка 2014 года рождения провалилась под лед Солдатского озера. Известно, что на момент происшествия ребенок находился без присмотра родителей, а предотвратить трагедию удалось очевидцу, который и спас девочку.

Как уточняет Управление гражданской защиты, ребенок был доставлен в больницу, где на данный момент проходит обследование. К тому же, информация об инциденте была передана «в профильные службы для работы с родителями ребенка».

Отмечается, что на озере установлены аншлаги, предупреждающие об опасности нахождения на льду.

#Новости#Элина Сайфранова#Город
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