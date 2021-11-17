МЧС Башкирии наградит очевидца, который спас семилетнюю девочку на озере в парке

— Как рассказал Денис, он заметил, что девочка ходила по тонком льду и в какой-то момент провалилась, он сразу побежал её спасать и провалился сам, но доплыл до неё и вытащил девочку на берег. После чего мужчина ушёл домой, — сообщает пресс-служба МЧС Башкирии.