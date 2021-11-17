МЧС Башкирии наградит очевидца, который спас семилетнюю девочку на озере в парке

Сегодня, 17 ноября, в парке Якутова семилетняя девочка без присмотра родителей гуляла по тонкому льду Солдатского озера и провалилась. Как сообщает МЧС по Башкирии, свидетелем инцидента стал Денис Наумчик, который незамедлительно побежал спасать ребенка. Отмечается, что в процессе мужчина сам провалился под лед.
— Как рассказал Денис, он заметил, что девочка ходила по тонком льду и в какой-то момент провалилась, он сразу побежал её спасать и провалился сам, но доплыл до неё и вытащил девочку на берег. После чего мужчина ушёл домой, — сообщает пресс-служба МЧС Башкирии.
Также в ведомстве заявили, что будет решать вопрос о награждении мужчины.
Напомним, что девочка на данный момент осматривают врачи.