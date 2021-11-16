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В Минздраве Башкирии озвучили, кто может получить постоянный медотвод от вакцины

16 ноября 2021, 12:29
Фото: 1mediainvest.ru
Постоянный медотвод могут получить только две категории граждан, среди которых нет ни диабетиков, ни астматиков, сообщила замминистра здравоохранения Ирина Кононова.

Сегодня, 16 ноября, на брифинге по коронавирусу замминистра здравоохранения Ирина Кононова озвучила, кто может рассчитывать на постоянный медотвод от вакцины. Женщина объяснила, что «серьезный» медотвод могут получить только две категории граждан.

Первая категория — лица с онкозаболеваниями, которые проходят курс химиотерапии. Известно, что при указанном лечении у пациентов снижен иммунитет и реакция на появления антител. Вторая категория — пациенты с системными заболеваниями крови и соединительной ткани. Так, остальным гражданам предусмотрен лишь временный медотвод от вакцины.

Помимо этого, Ирина Кононова подчеркнула, что астма сахарный диабет, а также сердечно-сосудистые заболевания — не являются противопоказаниями для вакцинации.

Ранее в Минздраве Башкирии заявляли, что высокий уровень антител не повод для медотвода. В частности, Максим Забелин заявил, что знать свой титр антител не так важно и даже нецелесообразно, так как он не будет ни показанием к проведению вакцинации, ни собственно противопоказанием к ней.

#Новости#Элина Сайфранова#Коронавирус COVID-19
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