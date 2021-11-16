В Минздраве Башкирии озвучили, кто может получить постоянный медотвод от вакцины

Ранее в Минздраве Башкирии заявляли, что высокий уровень антител не повод для медотвода. В частности, Максим Забелин заявил, что знать свой титр антител не так важно и даже нецелесообразно, так как он не будет ни показанием к проведению вакцинации, ни собственно противопоказанием к ней.