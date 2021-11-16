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Александр Сидякин покидает должность руководителя администрации главы Башкирии

16 ноября 2021, 19:03
Фото: pravda.ru
В ближайшие дни, по словам источников Mkset, Сидякин уйдет в отставку в связи с переходом на новое место работы в Москве. Ему предложили возглавить Центральный исполнительный комитет «Единой России».

Руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин в ближайшие дни покинет свою должность. Об этом Mkset рассказали сразу несколько источников в региональном правительстве и окружении чиновника.

— Он уходит на повышение в Москву. Ему предложили возглавить Центральный исполнительный комитет «Единой России», — говорит источник.

На выборах 2021 года Сидякин входил в первую тройку списка «Единой России». Уже тогда начали поговаривать о его возвращении в Госдуму. Однако он отказался от своего мандата и передал его паралимпийской чемпионке Риме Баталовой.

Александр Сидякин — выпускник Школы губернаторов — программы РАНХиГС и администрации президента по подготовке кадрового резерва, имеет тесные связи с внутриполитическим блоком Кремля.

В ноября 2018 года по приглашению главы республики Радия Хабирова он занял должность руководителя администрации главы Башкирии. Ранее в период с декабря 2011 года по ноябрь 2018 года был депутатом Государственной думы VI и VII созывов, членом фракции «Единой России», избравшись по спискам от Республики Татарстан.

#Новости#Тимур Алмаев#Политика
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