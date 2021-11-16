Александр Сидякин покидает должность руководителя администрации главы Башкирии

Руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин в ближайшие дни покинет свою должность. Об этом Mkset рассказали сразу несколько источников в региональном правительстве и окружении чиновника.
— Он уходит на повышение в Москву. Ему предложили возглавить Центральный исполнительный комитет «Единой России», — говорит источник.
На выборах 2021 года Сидякин входил в первую тройку списка «Единой России». Уже тогда начали поговаривать о его возвращении в Госдуму. Однако он отказался от своего мандата и передал его паралимпийской чемпионке Риме Баталовой.
Александр Сидякин — выпускник Школы губернаторов — программы РАНХиГС и администрации президента по подготовке кадрового резерва, имеет тесные связи с внутриполитическим блоком Кремля.
В ноября 2018 года по приглашению главы республики Радия Хабирова он занял должность руководителя администрации главы Башкирии. Ранее в период с декабря 2011 года по ноябрь 2018 года был депутатом Государственной думы VI и VII созывов, членом фракции «Единой России», избравшись по спискам от Республики Татарстан.