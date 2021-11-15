mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Башкирии на развитие геопарков «Торатау» и «Янган-Тау» выделили миллиард рублей

15 ноября 2021, 06:58
Фото: соцсети Радия Хабирова
13 ноября глава Башкирии Радий Хабиров отчитался о уже сделанной работе и рассказал о планах по развитию геопарков в Башкирии, о чем сообщил в своих соцсетях.

Радий Хабиров в своем посте рассказал об успехах в области развития геопарков и внутреннего туризма как такового и дополнительно сообщил о уже существующих успехах. Например о том, что создана юридическая база, определяющая и защищающая статус природных геопарков. Отдельно он сообщил о успехах в создании второго геопарка в системе ЮНЕСКО, это «Торатау, известно и то, что досье на включение башкирских шиханов в список Всемирного наследия ЮНЕСКО уже готово.

1 миллиард рублей, который выделили на развитие геопарков позволит построить в парке «Торатау» лестницу на вершину шихана и пойдет на строительство визит-центра с коворкингом, лекторием и ресторанами и т.п. Власти определились каким должен быть музей геологического разреза «Мечетлино». Также Радий Хабиров сообщил, о начале работ на территории бывшей деревни Текеево – родины Салавата Юлаева.

Это наши якорные объекты. Но, конечно, развитие геопарков будет невозможно, если не придёт заинтересованный бизнес, который будет создавать комфортные условия для туристов. Ждём интересные предложения.Радий Хабиров

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48