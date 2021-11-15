В Башкирии на развитие геопарков «Торатау» и «Янган-Тау» выделили миллиард рублей

Радий Хабиров в своем посте рассказал об успехах в области развития геопарков и внутреннего туризма как такового и дополнительно сообщил о уже существующих успехах. Например о том, что создана юридическая база, определяющая и защищающая статус природных геопарков. Отдельно он сообщил о успехах в создании второго геопарка в системе ЮНЕСКО, это «Торатау, известно и то, что досье на включение башкирских шиханов в список Всемирного наследия ЮНЕСКО уже готово.
1 миллиард рублей, который выделили на развитие геопарков позволит построить в парке «Торатау» лестницу на вершину шихана и пойдет на строительство визит-центра с коворкингом, лекторием и ресторанами и т.п. Власти определились каким должен быть музей геологического разреза «Мечетлино». Также Радий Хабиров сообщил, о начале работ на территории бывшей деревни Текеево – родины Салавата Юлаева.
Это наши якорные объекты. Но, конечно, развитие геопарков будет невозможно, если не придёт заинтересованный бизнес, который будет создавать комфортные условия для туристов. Ждём интересные предложения.Радий Хабиров