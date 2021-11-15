В Башкирии на развитие геопарков «Торатау» и «Янган-Тау» выделили миллиард рублей

Радий Хабиров в своем посте рассказал об успехах в области развития геопарков и внутреннего туризма как такового и дополнительно сообщил о уже существующих успехах. Например о том, что создана юридическая база, определяющая и защищающая статус природных геопарков. Отдельно он сообщил о успехах в создании второго геопарка в системе ЮНЕСКО, это «Торатау, известно и то, что досье на включение башкирских шиханов в список Всемирного наследия ЮНЕСКО уже готово.